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СМИ: Исполнитель главной роли в «Игре престолов» попал в реабилитационный центр из- за окончания "Игры престолов"


Исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" (Game of Thrones) Кит Харингтон обратился в центр реабилитации для того, чтобы справиться с алкоголизмом и стрессом. Как сообщает Page Six со ссылкой на источники, актеру понадобилась помощь из-за окончания сериала. 

"Он понял, что "это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет", -  рассказал изданию друг актера,. сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, Харингтон находится в оздоровительном центре в штате Коннектикут около месяца. Он приехал учреждение за несколько недель до выхода финальной серии заключительного сезона "Игры престолов". 

Актер проходит психологические тренинги, практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Page Six сообщает, что месяц пребывания в центре стоит $120 тыс.

По данным издания, жена Харингтона актриса Роуз Лесли, которая в сериале исполнила роль Игритт, поддерживает актера. 

 

 




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