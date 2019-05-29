Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май

Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов


Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый состав парламента, и я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь", - заявил Курц в интервью газете Kronen Zeitung.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации