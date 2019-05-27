Правительство должно создать такие условия и атмосферу, чтобы человек воодушевлялся своей работой и побуждал других к труду: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян подвел итоги работы инвестиционного бизнес-форума “Мой шаг во имя Сюникской области”

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, премьер-министр поздравил участников мероприятия с проведением динамичного форума и подчеркнул несколько особенностей сегодняшних обсуждений.

“Во-первых, мы увидели, что в Сюникской области действительно есть огромный потенциал. Здесь мы увидели предложения и даже деятельность, связанную со сферой технологий, здесь мы увидели интересные сельскохозяйственные, туристические проекты. Очень важно, чтобы мы смогли создать как законодательную, институциональную, так и морально-психологическую среду и условия, чтобы человек воодушевлялся своей работой и побуждал других к труду. Без работы невозможно решить какую-либо проблему, без работы невозможно создать благополучие, и это самое важное.

Мы должны заразить друг друга желанием работать, энергией труда, мы должны верить в свое будущее, потому что оно в наших руках, потому что вера в свое будущее означает веру в себя. Я убежден, что сегодня каждый гражданин Республики Армения должен в первую очередь поверить в себя. Еще с тех времен, когда мы были оппозиционерами, существует такой дискурс: нужно верить оппозиции или нет, нужно верить властям или нет. Прежде всего, человек должен верить в самого себя, в свою творческую силу, и наша миссия состоит в том, чтобы мы действовали не таким образом, чтобы люди верили нам, а действовали таким образом, чтобы люди верили в самих себя, потому что только верой в себя они каждый раз смогут сформировать эффективное правительство, сформировать эффективное НС, сформировать эффективные органы местного самоуправления. Наша самая большая миссия состоит в том, чтобы люди, граждане Армении верили в себя. В тот момент, когда мы верим в наших граждан, наш народ верит в себя, он побеждает.

Единственный гарант победы нашего народа, нашего государства, наших граждан - это вера каждого гражданина и народа в целом в самого себя. Я рад, что в этом зале мы увидели много людей, которые прежде всего верят в самих себя. Наша ежедневная миссия состоит в том, чтобы эти люди каждый день, каждый час, каждую неделю все больше и больше верили в себя, потому что чем больше они верят в себя, тем больше они верят в сегодняшний день и в будущее нашей общей родины, которое мы строим и будем строить вместе шаг за шагом. Желаю всем нам энергии и оптимизма, и нет никаких сомнений в том, что гражданин Армении продолжит свой триумф, который никогда не закончится. После каждой новой победы мы будем одерживать новую победу, потому что это лестница, и наш каждый шаг на новую ступень - это подготовка сделать шаг на следующую ступень. Так что наше движение направлено не только вперед, но и вверх.

И я убежден, что сегодня каждый из нас сделал, делает и будет делать свой шаг во имя Сюникской области, во имя Республики Армения, во имя Республики Арцах.

Спасибо”.

Отметим, что в рамках форума был представлен ряд инвестиционных программ и подписаны документы об их реализации.