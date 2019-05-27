В Чехии партия Андрея Бабиша победила на выборах в Европарламент

Правоцентристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, достигло в республике наибольшего успеха на выборах в Европарламент (ЕП). Об этом свидетельствуют итоги голосования, распространенные в понедельник Чешским статистическим управлением.

Избиратели оказали также значительную поддержку представителям находящихся в оппозиции к правительству Гражданской демократической партии (ГДП) и Пиратской партии. Это политические силы правой направленности. Сокрушительное поражение на выборах потерпели левые силы.

Представители АНО займут шесть из 21 принадлежащего Чехии кресел в Европарламенте, в котором представлены 750 депутатов от 28 государств - членов организации. ГДП получила четыре депутатских мандата, "пираты" - три. Семь кресел разделили между собой еще три более мелкие представленные в национальном парламенте правые оппозиционные партии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представительство чешских левых сил в ЕП ограничилось одним депутатом. Явка избирателей составила 28,72 %.