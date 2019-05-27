Пучдемона избрали в Европарламент

Бывший председатель каталонского женералитета Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, и его бывший заместитель Ориол Жункерас, находящийся в предварительном заключении в испанской тюрьме, получат депутатские мандаты в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов после обработки 96% бюллетеней,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы). Эта коалиция по результатам воскресного голосования получает два места из 54, которые имеет Испания в ЕП. В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, также скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

Выборы в ЕП в стране выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54, которые имеет в ЕП Испания. На втором месте с 12 мандатами - Народная партия. Впервые в Европарламент прошла крайне правая VOX (три мандата).