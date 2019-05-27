СК раскрыл случай убийства, произошедший на улице Лепсиуса: арестован один человек

В результате неотложных следственных действий по уголовному делу, расследуемому в следственном отделе административных районов Канакер - Зейтун Следственного комитета РА, выяснены обстоятельства убийства 23-летнего молодого человека, а также попытки убийства двух 26-летних молодых людей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, предполагаемый преступник арестован.

Ранее Следственный комитет сообщал, что 15 апреля 2019 года в “Институт хирургии Микаэляна” с огнестрельными ранениями были доставлены двое молодых людей: в 1993г. р. и 1996 г. р. Молодой человек 1996 года рождения от полученных ранений в больнице скончался. В тот же день в МЦ “Канакер-Зейтун” с огнестрельным ранением был доставлен еще один молодой человек, 1993 года рождения.

В результате необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых в рамках уголовного дела, возбужденного в следственном отделе административного района Канакер - Зейтун следственного управления города Еревана, выяснилось, что молодые люди получили телесные повреждения на улице Лепсиуса города Ереван, установлена личность предполагаемого преступника, который является жителем Еревана 1996 года рождения.

На основании добытых доказательств 26 апреля 2019 г. 23-летний молодой человек был привлечен в качестве обвиняемого по пункту 1 части 2 статьи 34-104 и части 1 статьи 235 Уголовного кодекса РА, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.

В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий 23 мая последний был обнаружен. Ему было предъявлено обвинение по статье 34-104, части 2, пункт 1 и статье 235, части 1 Уголовного кодекса РА. Суд подтвердил избранное в его отношении в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются меры по обеспечению всестороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств инцидента, обнаружению других лиц, имевших возможное отношение к инциденту, и даче соответствующей уголовно-правовой оценки их действиям.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.