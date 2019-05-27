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Дороги на территории Армении проходимы: oтрезок дороги Ванадзор – Алаверди - Баграташен закрыт для грузовиков и автобусов


Министерство ЧС РА сообщает, что 27-го мая по положению на 10:50 часов в республике все автодороги проходимы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.

На автодороге Ванадзор  - Алаверди - Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего участок дороги закрыт для грузовиков и автобусов. Установлены следующие альтернативные автодороги:

Степанаван – Ташир - Гогаван

Дилижан - Ноемберян - Баграташен




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