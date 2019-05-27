Ципрас объявил о проведении в Греции досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в ночь на понедельник о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Об этом глава правительства сообщил после того, как возглавляемая им правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила примерно на 9% по популярности главной оппозиционной партии "Новая демократия" на состоявшихся в воскресенье выборах в Европейский парламент. Одновременно в воскресенье проводился и первый тур выборов мэров городов, губернаторов регионов и членов муниципальных и региональных советов. Второй тур состоится 2 июня,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сразу же после второго тура выборов в местные органы я попрошу президента Греции немедленно объявить общенациональные выборы", - заявил Ципрас в специальном обращении к нации.

"Результат нынешних выборов, несмотря на тот факт, что позиция партии СИРИЗА как главного действующего лица в политической борьбе усиливается, не соответствует нашим ожиданиям. Это меня не устраивает, я не проигнорирую их результат, я этого никогда не делал, я не буду делать это сейчас", - сказал Ципрас.