В Армении подготовили пункты защиты от перегрева военнослужащих ЮВО на горных полигонах

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в связи с установившейся высокой температурой воздуха на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз», а также в парках боевых машин оборудовано более 50 пунктов защиты от перегрева.

По указанию командира соединения полковника Владимира Елканова в преддверии начала занятий по боевой подготовке приняты дополнительные меры по предотвращению тепловых ударов, солнечных ожогов глаз и кожи у военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, все стационарные пункты защиты от солнца обеспечены местами для отдыха, оказания первой медицинской помощи при тепловом ударе и солнечных ожогах, создан необходимый запас медикаментов и воды.