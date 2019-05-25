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ПСЖ предложит Буффону новый контракт


В ближайшее время решится дальнейшая судьба итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в «Пари Сен-Жермен».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает RMC Sport.

ПСЖ намерен оставить голкипера в  команде и на следующей неделе  представители клуба и агент итальянца проведут переговоры относительно будущего 41-летнего вратаря во французском клубе  – в  формате  1+1.

Ранее Буффон рассказал, что «ПСЖ» предложил ему новый контракт.

Буффон перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента из «Ювентуса». В составе чемпиона Франции в нынешнем сезоне голкипер сыграл 24 матча и пропустил 22 мяча.

 




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