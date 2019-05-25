Армянские спортсмены завоевали золото в командной борьбе

Члены сборной Армении по гимнастике завоевали золото в командной борьбе в Санкт-Петербурге.

Как передает Арменпресс, Артур Давтян и ГагикХачикян в розыгрыше Кубка Александра Дитятина завоевали первое место в командном зачете.

Артур Давтян в многоборье занял первое место среди взрослых, а ГагикХачикян – 4-е место среди юниоров.

Артур Давтян и ГагикХачикян померятся силами и в финале на отдельных снарядах.