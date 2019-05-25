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Армянские спортсмены завоевали золото в командной борьбе


Члены  сборной Армении по   гимнастике   завоевали золото в  командной борьбе в  Санкт-Петербурге.

Как  передает Арменпресс, Артур Давтян и ГагикХачикян в  розыгрыше  Кубка Александра  Дитятина  завоевали первое  место в  командном зачете.

 Артур Давтян в  многоборье  занял первое  место среди взрослых, а ГагикХачикян – 4-е место среди юниоров.

 Артур Давтян и ГагикХачикян померятся силами и в  финале на отдельных снарядах.

 




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