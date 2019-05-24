Замминистра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян провела ряд встреч в Калифорнии

С 13 по 19 мая заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян находилась с визитом в Калифорнии для участия в фестивале «Инновационная Армения», организованном Институтом арменоведения Южно-Калифорнийского университета США.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, заместитель министра ИД выступила на мероприятии с речью, в которой коснулась процесса построения независимой государственности в Арцахе, успехов, достигнутых в деле международного признания республики, децентрализованного сотрудничества, а также внешнеполитических вызовов.

Во время мероприятия состоялась также встреча с членом городского совета Лос-Анджелеса Полом Крекоряном, в ходе которой был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества между городами-побратимами Лос-Анджелес и Шуши.

В ходе визита заместитель министра иностранных дел провела встречи с членами Союза армянских студентов Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, сотрудниками ежедневной газеты «Аспарез», представителями Союза армянских юристов США, а также с руководящим составом Христианской ассоциации молодых людей (YMCA) Лос-Анджелеса. Были обсуждены вопросы укрепления связей между Арцахом и Диаспорой, а также перспективы развития международного сотрудничества гражданского общества Арцаха.

В рамках визита Армине Алексанян посетила столицу Калифорнии Сакраменто. В Ассамблее штата Калифорния были проведены встречи со спикером Ассамблеи Энтони Рендоном, членом Ассамблеи Адрин Назарян и представителями комитетов по чрезвычайным ситуациям, изменению климата, сельскому хозяйству и продовольствию. Заместитель министра ИД Арцаха провела отдельную встречу с сенатором штата Калифорния Энтони Портантино, в ходе которой стороны коснулись нынешнего состояния отношений между Калифорнией и Арцахом и отметили необходимость углубления сотрудничества в различных сферах. Состоялся обмен мнениями относительно реализации ряда новых совместных проектов.