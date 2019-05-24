Военно-промышленный комплекс и производственные предприятия должны быть переведены в структуру министерства индустрии высоких технологий: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня в правительстве состоялось заседание Военно-промышленной комиссии Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, открывая заседание, премьер-министр отметил, что военно-промышленная сфера является приоритетом для правительства, и в связи с этой сферой есть серьезные программы и цели. Никол Пашинян коснулся изменений в структуре правительства, в результате которых будет создано министерство индустрии высоких технологий. “Военно-промышленный комплекс, производственный потенциал, производственные предприятия должны быть перенесены и переведены в структуру этого министерства. Мы уже провели несколько рабочих обсуждений на эту тему, и мы должны поставить серьезные задачи в этой области, чтобы это направление стимулировало не только повышение уровня нашей безопасности, но и развитие экономики, и в этом контексте одной из важнейших задач является превращение нашей страны в технологически развитую страну”, - отметил глава правительства.

В ходе заседания были представлены работы по подготовке молодых специалистов для военно-промышленного комплекса, а также обсуждены вопросы, связанные с формированием и эффективным использованием цепи наука-технология-военная промышленность-экономика.