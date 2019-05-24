Первый корабль авианосной группы ВМС США вошел в Персидский залив

На фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Ираном американский ракетный эсминец Mason ("Мэйсон") из состава авианосной ударной группы ВМС США вошел в акваторию Персидского залива. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Военно-морского института Соединенных Штатов (USNI).

"Mason не столкнулся с какими-либо опасными действиями на море со стороны других вооруженных сил в этом районе", - сообщили пресс-службе USNI представители ВМС США.

В настоящее время к востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе находятся остальные корабли авианосной ударной группы ВМС США, в том числе атомный авианосец Abraham Lincoln, который возглавляет ее, а также ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф") и ракетные эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж") и Nitze ("Нитце").

Не исключено, что в ближайшее время за эсминцем Mason в Персидский залив проследуют все корабли авианосной ударной группы, которые прибыли в регион Аравийского моря и Оманского залива уже более недели назад.