Пашинян перед зданием правительства Армении встретился с сотрудниками букмекерских контор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 мая перед зданием правительства встретился с сотрудниками букмекерских контор. Как передает «Арменпресс», участники акции выразили свое недовольство закрытием букмекерских контор и предложили премьер-министру встретиться и побеседовать до обсуждения вопроса в Национальном собрании. Премьер-министр РА подчеркнул, что в предвыборный период, где бы он не бывал, люди повсеместно ставили перед ним задачу, что так продолжать нельзя. Люди получают зарплату, и не дойдя до дома, оставляют их в букмекерских офисах.

“В Капане во всех дворах есть букмекерские офисы, куда бы человек не ходил, везде видит их. Мы обещали людям, если у вас есть другие предложения, представьте их”, - сказал Пашинян.

Один из сотрудников букмекерских контор предложил Пашиняну составить комиссию из нескольких человек и обсудить вопрос совместно.

В свою очередь премьер посоветовал письменно представить предложения и передать их его помощнику. “Мой помощник лично передаст мне ваши предложения. Обещаю, что лично прочитаю все и в случае предложений с осуществимыми, логическими и приемлемыми решениям, мы встретимся”, - отметил Пашинян. И добавил, что он просто хочет, чтобы все было эффективно.