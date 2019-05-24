Температура воздуха в Армении днем повысится на 3-4 градуса

С 24 по 26 мая в большинстве регионов, после полудня с 27 по 29 в марзах Лори, Тавуш, Гегаркуник, Сюник и в Арцахе ожидается дождь с грозой, с 24 по 26 в отдельных местах возможен град. Ветер - юго-западный с порывами до 3 - 8 м/с, во время грозы в отдельных местах ожидается усиление ветра до 18 - 20 м/с. Как передает «Арменпресс», температура воздуха днем 24 - 25 мая постепенно повысится на 3-4 градуса.

После полудня 24, 25 мая, 26-го в отдельных местах города возможен дождь с грозой, во время грозы возможно усиление ветра до 18-20 м/с.

С 27 по 29 мая ожидается погода без осадков.