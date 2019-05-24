Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих"


Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства посетил фестиваль "Книжный арсенал" в Киеве, где представители одного из издательств преподнесли ему информационный справочник для подростков.

"Книга "Политика для начинающих" в понятной форме расскажет юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и еще много интересного. Изменения в нашем государстве вызывают немало вопросов и у самых маленьких", — цитирует "Обозреватель" аннотацию к книге.

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, что Зеленский не смутился и отреагировал на подарок с юмором.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации