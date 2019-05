Выведенные Falcon на орбиту спутники подключились к интернету, сообщил Маск

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter, что все 60 спутников, успешно выведенных ракетой-носителей Falcon 9 на орбиту, подключились к интернету, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

"Все 60 спутников (миссии) Starlink находятся в режиме онлайн", - написал Маск.

Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02.30 UTC (05.30 мск). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов.