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Мы хотим победить в Баку в честь Мхитаряна: Шкодран Мустафи


Полузащитник лондонского “Арсенала”, Шкодран Мустафи прокомментировал решение Мхитаряна не участвовать в финале Лиги Европы в Баку.

“Очень стыдно, что Мхитарян не будет участвовать в финале Баку, особенно потому, что он внес свой вклад в эту игру. Но мы хотим победить в Баку в честь Мхитаряна”, - по сообщению «Арменпресс», слова Мустафи опубликовало немецкое издание Kicker.

Ранее болельщики двух английских клубов – “Арсенала” и “Челси” – вернули 10 процентов билетов - около 5800.

Финальный матч Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку. В финальном матче сыграют два клуба из Лондона – “Арсенал” и “Челси”.




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