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Reuters: самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня


Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в США возобновятся. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Как отмечается, точная дата возвращения Boeing 737 в эксплуатацию все же еще не определена. Соответствующая информация была озвучена представителями Федерального управления гражданской авиации США в ходе неформального брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале в четверг. Корреспонденту ТАСС в ИКАО подтвердили, что такая встреча состоялась, но отказались раскрыть какие-либо подробности.

 

 

 




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