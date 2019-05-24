Участвуйте в создании ценностей, достойных передовой страны: Поздравительное послание президента РА по случаю Последнего звонка

Президент республики Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Последнего звонка. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент подчеркнул, что молодежь должна сделать Армению более конкурентоспособной и благополучной страной.

“Дорогие выпускники, сегодня Вы окончите школу. В ваших глазах - волнение и воодушевление, нетерпение и решимость двигаться вперед. В какой-то момент кажется, что Вы выходите в открытый космос, где свобода неизмерима, а безграничность – беспредельна. Но в то же время все Вы прекрасно понимаете, что продолжаете идти по пути жизни, где Вас ждут многочисленные вызовы, испытания и возможности. Школа является важнейшим пристанищем этого пути. Эту памятную часть жизни Вы прошли, самоутверждаясь и обучаясь, любя и мечтая, имея перед глазами свой завтрашний день, завтрашнюю работу, завтрашнюю семью, завтрашнюю Родину. Сегодня Вы дошли до той точки, начиная с которой вы должны действеннее участвовать в создании всего этого, думая, создавая, работая”, - сказал президент Армении.

Армен Саркисян подчеркнул, что для того, чтобы не остаться вне конкуренции, необходимо постоянно обучаться, вооружаться знаниями.

“Мир быстро меняется, также и при Вашем вмешательстве и благодаря Вам. Для того, чтобы не оказаться за рамками конкуренции, необходимо постоянно учиться, вооружаться знаниями, развивать воображение, предлагать идеи, реализовывать их, воодушевляться и смело побеждать. Вы можете и должны сделать Армению более конкурентоспособной и благополучной страной. Велик вклад Ваших учителей и родителей, и Вы непременно должны участвовать в создании ценностей, достойных передовой страны. Звонок, который прозвучит сегодня, призывает Вас к началу нового и к полету. Будьте уверены, полет Вашей мысли и души может превратиться в мощные материальные и духовные ценности, которые послужат нашей Родине, народу, всему человечеству. Желаю Вам здоровья, безграничного воображения и успехов, любви и счастья”,-написал президент.