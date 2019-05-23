Валерий Осипян считает акцию по блокированию входов и выходов судов спонтанной

Акция по блокированию входов и выходов судов была спонтанной, и полиция в своих действиях не была скованной. Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства заявил начальник полиции Валерий Осипян. “Думаю, это была спонтанная акция, митинг”, - сказал он. Как передает «Арменпресс», на замечание о том, что это было по призыву премьер-министра, Осипян ответил, что в любом случае акция умещается в положения Законов “О свободе собраний”.

“Я считаю это спонтанной, срочной акцией. Не так, чтобы полиция там просто стояла, были и случаи, когда сотрудники полиции призывали граждан освободить вход. Чтобы избежать дальнейших столкновений, на первом этапе мы выбрали тактику сглаживания ситуации разъяснительной работой”, - отметил Осипян.