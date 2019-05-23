Зеленский объявил на форуме в Киеве о цифровой революции

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг впервые после вступления в должность появился на публике, приехав на проходящий в Киеве международный форм "IFORUM - 2019", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он посвятил свое выступление рассказу о том, каким он видит будущее страны в цифровом веке.По словам Зеленского, он мечтает о том, чтобы "сделать Украину страной в смартфоне, чтобы все украинцы посредством смартофона могли быть вовлечены в политику, чтобы каждый мог презентовать свои идеи и передавать их на реализацию президенту".

"Если мы хотим низкие тарифы, то нужно тянуться к инновациям, возобновляемым источникам энергии", - сказал он.

"Если мы хотим чистый транспорт, то надо создавать инфраструктуру для электромобилей и беспилотиков. Если мы хотим счастливого будущего для наших детей, то надо применять инновации в отрасли образования", - добавил он.