Заявление суда по делу Кочаряна и других находится на стадии предварительного изучения в КС

Заявление о приостановлении производства по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других и направления в Конституционный суд находится на стадии предварительного изучения. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице Конституционного суда в Facebook.

“В ответ на ряд запросов Конституционный суд РА сообщает, что заявление суда общей юрисдикции города Еревана от 20 мая 2019 года “Об обращении в Конституционный суд и приостановлении производства по по уголовному делу /0253/01/19), в Конституционный суд РА поступила 20 мая 2019 года, во второй половине дня. Заявление находится на стадии предварительного изучения. Предварительное изучение обращения осуществляется в порядке и в сроки, установленные регламентом Конституционного суда”, - говорится в сообщении.

Производство по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера -Армена Геворкяна, экс-министра обороны - Сейрана Оганяна и бывшего генерального секретаря ОДКБ - Юрия Хачатурова решением суда приостановлено и направлено в Конституционный суд.

По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года второму президенту РА Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА Микаелу Арутюняну и Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млн драмов, а Роберт Кочарян был арестован. 18 мая по решению суда Роберт Кочарян был освобожден, учитывая ходатайство бывшего и нынешнего президентов Арцаха.