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Зеленский призвал украинцев отомстить Верховной раде


Президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, остался не очень доволен решением Верховной рады не рассматривать предложенные им законопроекты о выборах и призвал украинцев отомстить парламентариям уже на следующем голосовании.

— Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она даёт им шанс удлинить политическую жизнь, — написал Зеленский в "Фейсбуке".

По мнению украинского лидера, таким поведением депутаты пытаются "за деньги и гречку снова пролезть" на пригретые посты, но он убеждён, что "они ошибаются". Поэтому Зеленский призвал украинцев "даже в мажоритарных округах выбрать новых политиков, способных изменить страну",сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Накануне Верховная рада отказалась включить в повестку дня законопроекты о выборах, которые были поданы президентом Зеленским. Тот предлагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

 

 




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