Европейские индексы - 22-05-19
МОСКВА, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.21% и составил 12168.74 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.12% и составил 5378.98 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 7334.19 пункта, а российский RTSI вырос на 1.07% и составил 1292.79 пункта.
- 09:14 Европейские индексы - 22-05-19
- 09:13 Американские индексы снизились - 22-05-19
- 09:12 Цены на цветные металлы - 22-05-19
- 09:11 Цены на драгоценные металлы снизились - 22-05-19
- 09:09 Цены на нефть снизились - 22-05-19
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