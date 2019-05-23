Европейские индексы - 22-05-19

МОСКВА, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.21% и составил 12168.74 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.12% и составил 5378.98 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 7334.19 пункта, а российский RTSI вырос на 1.07% и составил 1292.79 пункта.