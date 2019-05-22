Парламент ЮАР переизбрал президентом страны Сирила Рамафосу, лидера партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), победившей на всеобщих выборах. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила администрация главы государства.

Телеканал News24, который вел прямой репортаж из парламента, отмечает, что кандидатура Рамафосы была безальтернативной.

В ЮАР 8 мая состоялись всеобщие выборы в состав Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) и законодательных собраний провинций. Как сообщила ранее местная избирательная комиссия по итогам подсчета 100% бюллетеней, правящая в АНК выиграла парламентские выборы в стране, набрав 57,51% голосов избирателей.

Всеобщие выборы проходят в ЮАР раз в пять лет. При этом избиратели голосуют не за определенного кандидата, а за политическую партию. Одержавшая победу на выборах партия затем назначает своего лидера президентом страны.