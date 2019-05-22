Состоится внеочередное общее собрание судей Армении
Приказом председателя Кассационного суда Армении, 27 мая состоится внеочередное общее собрание судей. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе судебного департамента Армении, собрание состоится в административном здании Суда первой инстанции общей юрисдикции административного района Аджапнян Еревана.
- 21:56 В Египте температура воздуха превысила 50 градусов
- 21:45 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 54 случая преступлений
- 21:33 По последним данным, в автобусе попавшем в ДТП на автомагистрали Сиена-Флоренция находилось 8 граждан Армении
- 21:25 Рейтинг Никола Пашиняна сегодня выше, чем несколько месяцев назад: Владимир Карапетян
- 21:20 Все мои дети получили все возрастные прививки: Никол Пашинян
- 21:18 Саммит НАТО пройдет в декабре в Лондоне
- 21:15 Предстоящие на 23 мая мероприятия
- 21:05 Парламент ЮАР переизбрал президентом страны Сирила Рамафосу
- 20:30 Среди пострадавших в результате ДТП туристического автобуса в Италии есть пять граждан Армении: МИД
- 20:06 Состоится внеочередное общее собрание судей Армении
- 19:26 Премьер-министр Армении принял лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине Харальда цур Хаузена
- 19:21 Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 80-летия Аркадия Тер- Тадевосяна
- 18:23 Мэй пообещала, что билль о Brexit опубликуют 24 мая
- 18:14 На рассмотрение Совета ОДКБ будет представлена кандидатура Станислава Зася: он займет должность со следующего года
- 18:11 Назван самый богатый человек в истории
- 18:07 Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом
- 18:03 Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
- 17:57 Президент назначил посла Армении в Афганистане
- 17:49 Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
- 17:44 На Каннском кинофестивале показали кадры из документального фильма о Шарле Азнавуре
- 17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-05-19
- 17:25 Известны имена армян, пострадавших в ДТП в Италии
- 17:25 Азиатские индексы - 22-05-19
- 16:51 Папарацци засняли Марго Робби на пляже
- 16:43 Рада провалила законопроекты Зеленского об изменениях в закон о выборах
- 16:37 Президент Республики Арцах провел рабочее совещание
- 16:37 Падение курса лари бьет рекорды
- 16:26 Бизнес-выставка “Дни Тавуша в Москве” объединит около 20 производственных организаций Тавушской области
- 16:23 Президент Австрии привел к присяге переходное правительство
- 16:19 Мэрия Еревана безвозмездно предоставила территорию благотворительной организации “Армянские матери”
- 16:14 В ЦАР убили католическую миссионерку
- 16:09 Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
- 16:00 Граждане Армении ожидают от исполнительной власти повышения пенсий и зарплат: результаты опроса
- 15:56 Согласно опросам, граждане Армении работу мэра Еревана оценили из 5 максимальных баллов на 3,3 балла
- 15:55 74,1% опрошенных положительно оценили деятельность правительства Пашиняназа последние 100 дней
18:39, 17.05.2019
Просмотрели 1924 раз Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом Мхитаряна во время матча в Баку
19:50, 17.05.2019
Просмотрели 1558 раз Пашинян выразил обеспокоенность в связи с возможным размещением радикальных исламистов в Азербайджане
20:56, 17.05.2019
Просмотрели 1444 раз Премьер Пашинян прокомментировал представленное Бако Саакяном поручительство для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
21:48, 17.05.2019
Просмотрели 1434 раз Государственный академический ансамбль танца Беларуси выступил в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна
16:05, 18.05.2019
Просмотрели 1158 раз Роберт Кочарян будет освобожден — суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна