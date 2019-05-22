Состоится внеочередное общее собрание судей Армении

Приказом председателя Кассационного суда Армении, 27 мая состоится внеочередное общее собрание судей. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе судебного департамента Армении, собрание состоится в административном здании Суда первой инстанции общей юрисдикции административного района Аджапнян Еревана.