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Состоится внеочередное общее собрание судей Армении


Приказом председателя Кассационного суда Армении, 27 мая состоится внеочередное общее собрание судей. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе судебного департамента Армении, собрание состоится в административном здании Суда первой инстанции общей юрисдикции административного района Аджапнян Еревана.




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