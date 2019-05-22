Рада провалила законопроекты Зеленского об изменениях в закон о выборах

Верховная рада в среду на внеочередном заседании, созванном по инициативе нового президента Владимира Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Достаточного количества голосов для внесения документов на рассмотрение парламента не набралось, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня", - заявил спикер парламента Андрей Парубий по результатам соответствующих голосований и закрыл заседание.

Инициатива Зеленского об изменениях в избирательное законодательство получила в поддержку лишь 92 голоса, а о процедуре проведения закупок на нужды избирательной кампании - 127 голосов.

Текст предложенных Зеленским изменений в избирательный кодекс включал снижение проходного барьера в парламент с 5% до 3%, а также переход от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной. Вторая инициатива главы государства была технической и касалась процедур проведения закупок в период избирательной кампании. Но основная дискуссия разгорелась на сегодняшнем заседании вокруг вопроса о партийных списках.