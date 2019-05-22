Бизнес-выставка “Дни Тавуша в Москве” объединит около 20 производственных организаций Тавушской области

В армянском павильоне Выставочного комплекса достижений народного хозяйства Москвы с 23 о 25 мая пройдет бизнес-выставка “Дни Тавуша в Москве”. Как передает Арменпресс, в выставке примут участие около 20 производственных организаций и хозяйствующих субъектов Тавушской области. На мероприятие приглашены более 30 российских бизнесменов Тавуша, а также высокопоставленные чиновники правительства Москвы, торгово-промышленной сферы и представители крупных торговых сетей.

Делегацию области возглавляет губернатор Тавушской области Армении - Айк Чобанян, по инициативе которого 23 мая в 15: 00 в Выставочном комплексе достижений народного хозяйства Москвы планируется встреча предпринимателей из Тавуша и с представителями производителей области.

Официальное мероприятие начнется 24 мая в 12: 00. Организатором мероприятия является торговый представитель Республики Армения в Российской Федерации - Карен Асоян.