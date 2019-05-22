Мэрия Еревана безвозмездно предоставила территорию благотворительной организации “Армянские матери”

Нежилая территория площадью 199.1 кв. м, находящаяся в собственности общины Ереван, по адресу Тигран Мец 53, сроком на 10 лет будет безвозмездно предоставлена благотворительной общественной организации “Армянские матери”.

Как передает Арменпресс, такое решение принял Совет старейшин Еревана на очередном заседании 22 мая.

Начальник управления недвижимым имуществом Арсен Амян, представляя проект, отметил, что обсуждаемую территорию организация планирует использовать в качестве детского инклюзивного центра развития, который смогут посещать дети от 2 до 6 лет, как имеющих инвалидность, так и не имеющих, а большинство сотрудников центра будут родители детей-инвалидов. Планируется иметь две группы детей: от 2 до 4 и от 4 до 6 лет, в каждой группе по 10-15 детей.

Организация преследует также цель - предоставить детям с церебральным параличом реабилитационное лечение с инклюзивной программой и создать новую модель развития детей. Следует отметить, что организация обязалась после регистрации права на безвозмездное пользование, в течение 4-6 месяцев после получения разрешения на строительство, начать строительство и завершить его не позднее чем в течение 18 месяцев после его начала, каждые 6 месяцев представлять отчет о деятельности и выполненных работах, а также после завершения работ использовать территорию исключительно в качестве детского инклюзивного центра развития.

“Благотворительная общественная организация “Армянские матер”" была основана в 2012 году. Цель организации - помочь детям с диагнозом церебральный паралич и их семьям. Организация поддерживает около 270 детей с ограниченными возможностями, с детским церебральным параличом, которые живут в нуждающихся семьях.

Следующее заседание Совета старейшин Еревана состоится 26 июня в 11: 00.