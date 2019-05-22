Омбудсмен принимает меры в связи с ситуацией в пропускном пункте “Баграташен”

С целью выяснения обстоятельств проблем граждан в пропускном пункте “Баграташен” на государственной границе Армении, в аппарате защитника прав человека начато следствие.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата омбудсмена Армении, по поручению омбудсмена, с компетентными органами проводятся работы по гарантированию прав граждан.