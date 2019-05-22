Феликс Цолакян принял посла ОАЭ в Армении Мухаммада аль Зааби

Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян принял посла Объединенных Арабских эмиратов в РА Мухаммада аль Зааби.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, цель встречи- обсуждение перспективы армяно-арабского сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций.

Приветствовав гостей, министр Феликс Цолакян упомянул об том, что 10 ноября 2016 года в Дубае был подписан меморандум о взаимопонимании между МЧС и Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и управлению катастрофами Верховного совета национальной безопасности ОАЭ, для эффективной реализации которого предложил с обеих сторон назначить координирующих ответственных лиц.

Феликс Цолакян отметил, что катастрофы, происходящие в обеих странах, отличаются друг от друга, в частности, в РА характерны лесные пожары и катастрофы, возникающие вследствие выпадения осадков.

Министр поинтересовался опытом ОАЭ, особенно работами по тушению пожаров в высотных зданиях и эвакуации населения.

Мухаммад аль-Зааби, поблагодарив за прием, отметил, что ОАЭ, как молодое государство, придают важность опыту более старых государств.

Он отметил важность вклада наших соотечественников в строительство и становление их страны.

Посол с радостью констатировал, что обе наши страны похожи в плане надежности и безопасности.

Он отметил, что ОАЭ по возможности содействуют дружественным странам, подчеркнув, что имеет поручение министра иностранных дел своей страны провести детальную и эффективную работу с армянскими структурами.

В этом плане посол особо подчеркнул важность работы с Министерством по ЧС, взявшим на себя гуманитарную миссию.

Министр Цолакян и посол Аль Зааби договорились периодически встречаться и решать существующие задачи.