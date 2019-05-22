Пять мусороуборочных машин, принадлежащих Еревану, начали работу с Нового Норка

Пять мусороуборочных машин марки “КамАЗ”, приобретенных мэрией Еревана в срочном порядке, с сегодняшнего дня начинают работу. Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook сообщил пресс-секретарь мэра Еревана - Акоп Карапетян.

По его словам, работа этих машин будет оплачиваться отчислениями из суммы, подлежащей выплате компании “Санитек”. “Автомобили принадлежат общине и будут управляться организацией общины”, - отметил Акоп Карапетян, показав в прямом эфире, как новые машины вывозят мусор во 2-ом Норкском массиве.

По словам пресс-секретаря мэрии, в процессе приобретение еще около 20 автомобилей, и в середине лета ожидается, что и остальные машины будут в городе, что облегчит процесс вывоза мусора в столице.

Касаясь неблагоприятного состояния мусорных баков, Карапетян отметил, что поврежденные мусорные баки невозможно поднимать посредством механизма, и для нормального процесса городу необходимо 8000 мусорных баков. На данный момент в Ереване, по данным “Санитека”, размещено от пяти до шести тысяч мусорных баков, однако можно констатировать, что большая их часть повреждена или вовсе не существует.

Акоп Карапетян подчеркнул, что за последние 30 лет община Еревана не совершала покупки подобного масштаба. “Пять машин были приобретены в срочном порядке, а остальные 20 будут приобретены в результате тендера. Есть реальная надежда, что этим летом мы избавимся от проблемы вывоза мусора”, - добавил пресс-секретарь.