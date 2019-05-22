Любой человек, посетивший сайт НАСА и заполнивший там заявку, сможет отправить на Марс табличку со своим именем, которая будет установлена на борт ровера "Марс-2020". Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Мы приближаемся к запуску этой исторической марсианской миссии, и поэтому мы хотели бы дать всем возможность поучаствовать в путешествии в неизведанное. Для нас наступает самое интересное время - мы готовы получить ответы на самые важные вопросы, касающиеся Марса и происхождения жизни в целом", — заявил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения НАСА,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году. По текущим планам агентства, он осуществит посадку в кратере Йезеро на экваторе планеты в феврале 2021 года.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.