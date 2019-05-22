Трамп пришел в восторг от участника митинга, одетого в костюм стены

Президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил восхищение одним из своих сторонников, пришедших в костюме кирпичной стены, и пригласил его выйти на сцену, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, в понедельник в ходе речи о возведении стены на границе США и Мексики Трамп заметил в толпе сторонников мужчину в необычном костюме и пришел в восторг. Трамп попросил его подняться на сцену, после чего под всеобщее ликование пожал ему руку.

"Приведите его сюда! Только посмотрите на этого парня", - заявил Трамп. "Теперь мы знаем, за кого он голосует", - пошутил президент,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На фотографиях, которые приводит телеканал, видно, что на мужчине был костюм и галстук с рисунком в виде кирпичной кладки, а в руках табличка с надписью "Построй меня".