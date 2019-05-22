Лауреатом международной Букеровской премии стала писательница из Омана

Писательница из Омана Джоха Альхартхи (Jokha Alharthi) стала лауреатом престижной международной Букеровской премии (Man Booker International Prize) 2019 года, сообщается на сайтеоргкомитета премии.

Писательница удостоена премии за роман "Небесные тела" (Celestial Bodies). Отмечается, что приз в 50 тысяч фунтов стерлингов, "который оценивает лучшие работы переведенной художественной литературы по всему миру", разделен поровну между Альхартхи и переводчиком Мэрилин Бут,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Джоха Альхартхи, первый романист-женщина из Омана, (чья книга - ред.) переведена на английский, первый автор из стран Персидского залива, получивший премию", - сообщается на сайте премии.

Отмечается, что Альхартхи является автором еще двух романов, двух сборников коротких рассказов и книги для детей.