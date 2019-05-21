По инициативе “Просвещенной Армении” будет созвано внеочередное заседание НС: “Мой шаг” не дал согласия на формулировки заседания

Внеочередное заседание НС, по инициативе фракции “Просвещенная Армения”, состоится 22 мая. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь партии Арен Петунц.

“Как мы уже сообщали, фракция “Просвещенная Армения” инициировала внеочередное заседание НС для обсуждения событий предыдущего дня. К инициативе присоединились также 18 депутатов фракции “Процветающая Армения”. Согласно достигнутой с фракцией “Мой шаг” договоренности, заседание состоится 22 мая в 11: 00.

20 мая парламентская фракция “Просвещенная Армения” приняла решение созвать внеочередное заседание НС, для чего инициировала сбор подписей. Фракция ППА предлагает на внеочередном заседании обсудить ситуацию, сложившуюся в Республике Армения вследствие обращения премьер-министра Никола Пашиняна о блокаде зданий судов и возможность осуществления реформ судебно-правовой системы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении 20 мая с 08:30 заблокировать входы и выходы судов Республики. Затем на совещании Никол Пашинян прокомментировал смысл и цель своего призыва заблокировать доступ всех судов Армении с раннего утра 20 мая. Позже в своем прямом эфире на Facebook премьер-министр призвал с 13:30 снять блокаду всех судов.

Дополнение. Руководитель парламентской фракции “Мой шаг” - Лилит Макунц отмечает: “У “Просвещенной Армении” нет предварительного согласия с фракцией “Мой шаг” на созыв внеочередного заседания с предложенными формулировками.”