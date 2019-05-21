Граждане, пострадавшие в ДТП на проспекте Маштоца, госпитализированы

21-го мая в 02:40 в службу “911” Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поступил звонок о том, что возле дома 45 на проспекте Маштоца города Ереван произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении.

Выяснилось, что автомобиль марки “Mercedes E” врезался в припаркованный автомобиль марки “BMW 750”, а последний - в припаркованный автомобиль марки “Kia Cerato” (личность водителей не удалось установить).

До прибытия спасателей на место происшествия пассажиры автомобиля марки “Mercedes E” - С. Г. (1986 г. р.) и Г. А. (1999 г. р.) были госпитализированы в больничный комплекс N1 “Гераци”. Врачи состояние здоровья С. Г. оценивают как средней тяжести, а Г. А. – как стабильное.

Спасатели перекрыли подачу топлива автомобиля марки “Mercedes E”.