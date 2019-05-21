Около 400 законодателей Конгресса США призвали Трампа избрать новую стратегию по Сирии

Около 400 законодателей из обеих палат Конгресса США призвали американского лидера Дональда Трампа избрать новую стратегию по Сирии, которая была бы направлена на устранение угроз безопасности в регионе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Соответствующее письмо, под которым подписались члены Республиканской и Демократической партий, распространил комитет по иностранным делам Палаты представителей законодательного органа.

"Конфликт в Сирии сложен, и потенциальные решения не идеальны, но наш единственный выбор - продвигать политику, которая может остановить растущие угрозы интересам США, Израиля, региональной безопасности и стабильности. Эта стратегия требует американского лидерства", - утверждают законодатели в письме. Удерживаемые террористами "неуправляемые пространства" в Сирии, по их версии, угрожают США и их союзникам.

Они в очередной раз призвали президента "усилить давление на Иран и Россию в связи с [их] деятельностью в Сирии".