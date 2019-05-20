Сатеник Ованнисян назначена ответственным по связям с общественностью международного аэропорта "Звартноц". В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердила Сатеник Ованнисян.

Ранее она работала пресс-секретарем Комитета гражданской авиации Республики Армения.