Мбаппе признан лучшим футболистом Лиги 1

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции по футболу по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на официальном сайте Лиги 1.

В сезоне-2018/19 форвард сборной Франции забил 32 гола в 28 матчах за "ПСЖ" в национальном чемпионате и помог команде завоевать чемпионский титул. 20-летний Мбаппе также получил награду лучшему молодому игроку чемпионата.

Лучшим вратарем стал Майк Меньян, лучшим тренером - Кристоф Галтье (оба - "Лилль").

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим французским футболистом, выступающим за рубежом.