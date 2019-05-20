В Гюмри отметили 95-летие формирования 39–го пограничного отряда РФ

В Гюмрийском государственном драматическом театре им. Вардана Аджемяна 20 мая состоялось праздничное мероприятие в ознаменование 95-летия формирования 39-го пограничного отряда ФСБ РФ. Отряд контролирует около 132 км армяно-турецкой границы. С 1921 года пограничный отряд является одним из старейших не только на территории РА, но и среди всех пограничных отрядов РФ. С 2015 года под контролем отряда находятся 10 застав и 7 КПП.

Как сообщает «Арменпресс», начальник пограничного управления ФСБ России в Армении, генерал-майор Роман Голубицкий поздравив с образованием 39-го пограничного отряда, передал также и поздравления руководства погранвойск РФ. “Благодаря Вашим самоотверженным усилиям осуществляется безопасность и охрана государственной границы. Вы доказываете свою преданность Родине и воинскому делу.

Мы благодарны за Вашу многолетнюю службу и непоколебимую преданность воинскому делу, желаем непоколебимой воли, оптимизма и здоровья”, - отметил генерал-майор Роман Голубицкий, подчеркнув важность контролирования армяно-турецкой границы, которую уже много лет осуществляет этот отряд.

Начальник пограничного отряда, кавалер ордена Красного Знамени, полковник Максим Густяк, поблагодарив присутствующих за теплые слова, констатировал, что пройденный отрядом путь был нелегким: он столкивался со многими трудностями и испытаниями, но за все это время наилучшим образом выполнял поставленные перед ним задачи.

В связи с праздником поздравительные слова прозвучали также и от представителей областных и городских властей. О совместной службе армянских и российских пограничников и проделанной ими большой работе рассказал командующий объединенной группировкой генерал-майор Тигран Парванян. “Я от своего имени и от имени объединенной группировки поздравляю отряд с этим знаменательным праздником. Пограничник - щит государства: днем и ночью в любую погоду ваш отряд охраняет безопасность границы. Поздравляю, желаю мира, благополучия на благо двух наших государств”, - отметил генерал-майор Тигран Парванян. Благодаря Вам на нашей границе -мир и спокойствие.

Сформированная в 1920-х годах Вторая пограничная рота Александрополя, которая 20 мая 1924 года была переименована в “Пограничный отряд Ленинакана”, прошла долгий путь.

Арменуи Мхоян