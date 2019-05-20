На рассмотрение парламента Арцаха представлен отчет об исполнении бюджета за предыдущий год

На заседании постоянной комиссии НС по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению министр финансов Республики Арцах Артур Арутюнян 20-го мая представил постоянным комиссиям и фракциям парламента годовой отчет об исполнении государственного бюджета Республики Арцах за 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, на заседании комиссии присутствовали председатель НС Арцаха Ашот Гулян и государственный министр Григорий Мартиросян.

Председатель головной комиссии НС Арам Григорян разъяснил порядок представления, обсуждения и принятия исполнения бюджета, после чего последовало представление исполнения бюджета.

Министр финансов Арцаха Артур Арутюнян, представляя макроэкономические показатели за прошедший год, отметил, что валовый внутренний продукт (ВВП) составил 310,3 млрд драмов, обеспечив 11,9 % экономического роста, а индекс экономической активности составил 12,1%.

По словам министра, высокие темпы роста ВВП обусловлены увеличением добавленной стоимости в материальной промышленности, в частности в горнодобывающей отрасли, которая обеспечила около 5,1% экономического роста.

"Положительная динамика зафиксирована и в отраслевой диверсификации экономики, в частности за счет других отраслей промышленности был обеспечен 2 процентный пункт экономического роста по сравнению с 1,6 процентным пунктом предыдущего года",- подчеркнул министр.

ВВП составил 2 млн. 103,3 тыс. драмов на душу населения по сравнению с 1 млн. 855,9 тыс. драмов в предыдущем году.

Затем Артур Арутюнян представил показатели, зафиксированные в основных сферах материального производства.

Объем промышленного производства составил 125 млдр драмов, увеличившись на 29,3%.

Объем строительства составил около 52,5 млрд драмов, обеспечив 11,5% роста.

Объем сельскохозяйственного производства составил 74,1 млрд драмов.

Средняя ежемесячная номинальная заработная плата – 161,181 тыс. драмов, обеспечив рост 3,7% по сравнению с 2017 годом.

Объем внешнеторгового оборота составил 555,1 млн долларов, обеспечив рост на 24,9%.

Объем импорта товаров составил 353 млн долларов, превысив показатели 2017 года на 22,6%.

Объем экспорта – 202,1 млн долларов, рост составил 29%.

Инфляция – 1,8%.

Фактические доходы составили 54 млрд 282, 1 млн драмов вместо запланированных в государственном бюджете на 2018 год 53 млрд 813,1 млн драмов собственного дохода.

"В 2018 году фактические расходы государственного бюджета составили 104 млрд. 450,7 млн. драмов, обеспечив 97,2 % запланированного показателя. В 2018 году государственный бюджет был израсходован без накопления текущих долгов ", - сказал министр финансов.

Представив основные направления расходов бюджета на 2018 год, Артур Арутюнян ответил на вопросы депутатов.

Подводя итоги заседания, председатель постоянной комиссии НС по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению Арам Григорян отметил, что обсуждения по исполнению бюджета начнутся в постоянных комиссиях с 21-го мая.