Бибер навредил экологии Исландии

Видеоклип канадского поп-певца Джастина Бибера «I'll Show You» привел к закрытию исландского каньона Фьядрарглйуфур, где проходили съемки. Об этом сообщает Daily Mail.

После выхода музыкального клипа тысячи поклонников исполнителя отправились на каньон, минуя ряд правительственных запретов на посещение заповедных мест. Посетители перебирались через установленные ограждения, игнорируя ограничительные знаки, а также пытались скрыться от смотрителей национального парка. В результате представителям ведомств по охране природы пришлось полностью закрыть каньон.

Местные власти заявили, что не обвиняют Бибера в сложившейся ситуации, однако просят публичных людей думать о последствиях своих действий, которые могут нанести вред окружающей среде,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

За последние восемь лет число туристов в Исландии увеличилось более чем на 1,5 миллиона: в 2011 году прибыло 600 тысяч человек, в 2018 — 2,3 миллиона.

Клип популярного исполнителя был снят в 2015 году и за четыре года набрал более 440 миллионов просмотров.