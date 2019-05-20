Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него на соревнованиях в ЮАР

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против неизвестного, напавшего на него на спортивном мероприятии в Йоханнесбурге. Соответствующее заявление сам актер опубликовал в своем Twitter.

"Многие из вас спрашивали, но я не буду выдвигать обвинения. Надеюсь, это был "звоночек", и он вернет свою жизнь на правильный путь, - написал Шварценеггер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В субботу Шварценеггер подвергся нападению во время посещения соревнования в Йоханнесбурге. Нападавший, имя которого не разглашается, прорвался сквозь охрану 71-летнего актера и нанес ему удар в спину в прыжке двумя ногами в то время, как тот фотографировался с участниками соревнований.

Мотивы нападавшего до сих пор неизвестны. Сразу после атаки он был задержан сотрудниками службы безопасности и выведен из зала.