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Ученые погибли на Шпицбергене


Двое польских ученых погибли на Шпицбергене, расположенном в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщается на сайте губернатора архипелага.

Отмечается, что исследователи работали на научной станции в Хорнсунне, которую покинули 17 мая. Они планировали вернуться спустя два дня. Не дождавшись их возвращения, на поиски был отправлен вертолет с полицейским и врачом. Спустя несколько часов ученых нашли у подножия горы Камкрона, они упали с высоты нескольких сотен метров, говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 




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