Член ВСС не считаетпризыв премьер-министрашагом к нарушению нормальной деятельности судов

Член Высшего судебного совета - АйкОваннисян не считает призыв премьер-министра Никола Пашиняна заблокировать доступ и выходы судов Республики шагом, направленным на подрыв нормальной деятельности судов. Как передаетАрменпресс, об этом Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

“Я считаю, что призыв премьер-министра не направлен на нарушение нормальной деятельности судов. Наоборот, делается призыв к национальному сплочению, чтобы судыслужа гражданам, осуществляли бы действительно нормальную деятельность.

Мы достойны иметь суды, наделенные новыми качествами и новой миссией.

Проводимые до сих пор “терапевтические” средства не дали необходимого результата.

Давно настало время для применения глубоких “хирургических” мер, но в рамках Конституции и верховенства права.

Превращение судебной системы в независимую судебную власть является неотложным приоритетом, чтобы окончательно иметь приемлемое и надежное правосудие для всех слоев общества”, - написал Ованнисян.

19 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении заблокировать входы и выходы судов Республики.

“С 08: 30 утра блокируем входы и выходывсех судов республики без исключения, так, чтобы никто не вошел бы в здание.

В 12: 00 мое выступление будет транслироватьтся в прямом эфире”, - написал Пашинян.

Высший судебный совет Армении 19 мая в 21: 30 созвал внеочередное заседание, на котором обсуждалась ситуация вокруг судов.

“Совет констатировал, что еще заранее у премьер-министра Армении на 20 мая в 12: 00 было назначено совещание, посвященное проблемам судебно-правовых реформ. Учитывая, что проведение указанного совещания и участие в нем также председателя Высшего судебного совета было подтверждено, совет пришел к выводу:

выразить свою полную позицию в связи со сложившейся ситуацией на созываемом после совещания заседании

считая неприемлемым нарушение нормального функционирования судов, Совет одновременно призывает судей и всех сотрудников судебной власти проявить крайнюю сдержанность и оставаться исключительно в правовом поле”,- говорится в заявлении.