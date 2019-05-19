38 инвестиционных проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов считаются реалистичными — премьер-министру доложили о ходе выполнения поручений  

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого руководители органов государственного управления доложили о ходе выполнения поручений премьер-министра.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, первым вопросом повестки министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян коснулся предложений по полученным инвестиционным предложениям, а также процесса их реализации. По словам министра, на данный момент получено 56 инвестиционных проектов: 38 инвестиционных проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов считаются реалистичными, они находятся на разных этапах реализации. Остальные 18 проектов находятся на стадии обсуждения. По словам министра, инвестиционные проекты касаются градостроительства, энергетики, промышленности и других сфер.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по градостроительству Ваагн Вермишян сообщил, что количество инвестиционных предложений в сфере градостроительства постепенно увеличивается, необходимо оценить их эффективность и двигаться вперед.

Затем были затронуты связанные с Ереваном различные инвестиционные предложения, реализуемые проекты и возникшие проблемы.

Премьер-министр Пашинян посчитал необходимым разработку общей стратегии для различных градостроительных проектов и обсуждение инвестиционных предложений в рамках данной стратегии. “У нас должна быть дорожная карта того, как мы будем продвигать наши проекты”, - сказал глава правительства и поручил сформировать рабочую группу, которая в сжатые сроки разработает стратегию и представит соответствующие предложения по проектам.

Следующим вопросом повестки было упрощение регулирований, в том числе проблемы, связанные с доступностью воды, газа и электроэнергии. Было доложено, что решение этих проблем находится в рамках плана действий по улучшению предпринимательской среды Армении на 2019 год, который предусматривает около 50 мероприятий.

Затем премьер-министру представили подробности работ по формированию армянского инвестиционного фонда. Никол Пашинян подчеркнул важность активной работы с инвесторами, добавив, что на стадии реализации проектов будет необходима их поддержка.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян доложила о мерах, принятых для того, чтобы не лишать граждан семейных или социальных пособий в случае сезонной временной занятости, а также о процессе учета всех вакансий в республике и шагах по выявлению лиц, которые ежемесячно выплачивают кредиты (100 тыс драмов и более) и одновременно пользуются системой социального обеспечения. В частности, в связи с первым вопросом министр напомнила, что правительство уже приняло соответствующее решение, процесс находится на стадии реализации. В связи с учетом вакансий было отмечено, что в республике было зарегистрировано 3438 вакансий, однако процесс также находится на стадии реализации, и премьер-министру будет предоставлена информация в течение следующей недели. Также ведутся последовательные работы для выявления лиц, которые ежемесячно выплачивают кредиты (100 тыс драмов и более) и одновременно получают семейные или социальные пособия. Премьер-министр Пашинян посчитал такие случаи неприемлемыми и отметил, что необходимо начинать правовые действия в подобных случаях.

Затем было доложено о шагах по созданию учебных центров профессиональной переподготовки и предоставлению соответствующих требованиям рынка услуг по переквалификации, активизации центров и проектов по обучению предпринимательским навыкам и продолжительному повышению финансовой грамотности, “реанимации” образовательных учреждений СПО, привлечению частного сектора в процесс активизации и развития. Было доложено, что работы успешно выполняются, курсы по предпринимательскому, финансовому образованию в школах вызывают большой интерес у учеников. В рамках этих курсов ученики также разрабатывают бизнес-планы.

Коснувшись этого вопроса, премьер-министр Пашинян отметил: “Думаю, что нам нужно добавить еще один компонент в этот процесс, чтобы в рамках общеобразовательных программах объяснить детям, что такое налог, почему его платят, как он работает и как это влияет на реальность. Это очень важно, потому что за это время у меня несколько раз бывали поводы отметить, что когда человек говорит, что надо решить тот или иной вопрос, повысить то или это, то в структуре его восприятия нет отмеченного компонента. Он не представляет, что даже если из 10 необходимых для решения данной проблемы шагов в 9 случаях он не несет ответственность, то за один шаг он несет ответственность: эти проблемы должны быть решены в результате эффективного расходования уплаченных им налогов. Важно, чтобы ребенок понимал, что такое налог и зачем его платят.

Мы говорили об этом несколько раз. Налог должен восприниматься не как бремя, а как делегированное полномочие, потому что не может каждый гражданин идти и сам строить для себя дороги, строить для себя школы. Т.е. он передает эти полномочия правительству, чтобы правительство собрало все эти суммы и построило для него дороги. В конце концов, должно быть осознание того, что, когда человек платит налоги, он платит сам себе, а не кому-то другому. И деятельность нашего правительства должна также помочь, чтобы это восприятие людей было подтверждено на практике”.

В ходе совещания были также представлены шаги по инвентаризации существующих и инициированию новых проектов по строительству водохранилищ и дорог, механизмам содействия экспорта мяса и живого скота, а также подготовке к сезону экспорта фруктов и овощей.

В частности, в связи с дорожным строительством было доложено, что с 15 мая начались работы по реконструкции дорог протяженностью 85 км, а с 15 июня работы в этой сфере будут проводится в еще большем объеме. Никол Пашинян отметил важность работ в этом направлении, и подчеркнул: “Должно быть сделано все возможное, чтобы в этом году мы смогли привести к нормальному состоянию дороги протяженностью 330 км”.