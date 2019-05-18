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В Афганистане пять детей погибли при взрыве


По меньшей мере пять детей погибли, еще 20 человек получили ранения в результате взрыва в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в районе Авба (Awba). Как отмечает агентство, подорвался мотоцикл, начиненный взрывчаткой. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.




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