В Афганистане пять детей погибли при взрыве

По меньшей мере пять детей погибли, еще 20 человек получили ранения в результате взрыва в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в районе Авба (Awba). Как отмечает агентство, подорвался мотоцикл, начиненный взрывчаткой. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.